Армия Военные инженеры разминировали освобожденное от «террористов» здание под Хабаровском Мария Герман Андрей Аркадьев Военнослужащим необходимо проверить, не оставили ли боевики после себя «сюрпризов». © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Инженерным войскам России сегодня исполняется 320 лет. В Хабаровском крае такую дату военные инженеры решили отметить на полигоне. Бойцы инженерного штурмового подразделения отработали действия в городских условиях. По легенде, в городе находились террористы, но они покинули населенный пункт. Военнослужащие должны выяснить, не оставили ли после себя боевики взрывные устройства, и при необходимости разминировать их. Бойцы действовали в специальных защитных костюмах. Они зашли в здание, проверили каждое помещение, обезвредили и уничтожили все найденные боеприпасы. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика