Саперы применили беспилотники для «очистки» территории от мин на Амуре

Передовые приемы инженерной разведки сегодня осваивают в Амурской области. На учениях саперы нашли потенциально опасные объекты при помощи беспилотников.

Дальше они применили стандартную «подкову» - так они называют методику поиска мин сразу несколькими типами миноискателей. При этом следующий за разведкой БТР глушит связь, не позволяя условному противнику подорвать фугас дистанционно.

В финале тренировки бойцы отразили атаку террористов. Засада оказалась безуспешной, при огневой поддержке бронетранспортера боевое охранение вынудило врага отступить с большими потерями.