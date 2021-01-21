Саперы применили беспилотники для «очистки» территории от мин на Амуре
В ходе тренировки дрон «Орлан-10» помог обнаружить подозрительный завал на дороге, который уничтожили подрывным зарядом.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Передовые приемы инженерной разведки сегодня осваивают в Амурской области. На учениях саперы нашли потенциально опасные объекты при помощи беспилотников.
Дальше они применили стандартную «подкову» - так они называют методику поиска мин сразу несколькими типами миноискателей. При этом следующий за разведкой БТР глушит связь, не позволяя условному противнику подорвать фугас дистанционно.
В финале тренировки бойцы отразили атаку террористов. Засада оказалась безуспешной, при огневой поддержке бронетранспортера боевое охранение вынудило врага отступить с большими потерями.