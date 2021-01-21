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Военные инженеры ЗВО впервые использовали робота-сапера «Уран-6»на учениях под Воронежем

Анна Берестовая
00:26 21.01.2021
Комплекс был применен в рамках тактических учений на специальном полигоне, имитирующих действия войск в населенном пункте.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Александр Поликаркин
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Военнослужащие отдельного инженерно-саперного полка гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии ЗВО в преддверии 320 годовщины инженерных войск впервые использовали робототехнический комплекс «Уран-6» в Воронежской области. Комплекс был применен в рамках тактических учений на специальном полигоне, имитирующих действия войск в населенном пункте.

По замыслу учений «противник» занял оборону в населенном пункте и провел сплошное минирование подступов и прилегающих дорог на пути следования танковых войск. Военные инженеры провели инженерную разведку местности, уничтожили заложенные мины, организовали переправу с использованием тяжелого механизированного моста ТММ-3М и дали возможность танковым подразделениям занять главенствующую высоту.

Инженерно-штурмовые и разведывательные подгруппы в новых костюмах защиты ОВР-2 02 уничтожили «противника» в населенном пункте и провели сплошную очистку местности с использованием роботизированного комплекса «Уран-6». Учения состоялись в рамках подготовки к масштабной проверке боевой готовности войск армии в новом периоде обучения, где межвидовая группа мотострелковых и танковых подразделений смогла взаимодействовать с новым комплексом дистанционного разминирования.

Робототехнический комплекс «Уран-6» применяется для сплошного разминирования местности. Комплекс может управляться дистанционно на расстоянии до 800 метров. Комплекс оснащен четырьмя видеокамерами, обеспечивающими обзор в 360 градусов. «Уран-6» способен выдерживать взрывы мощностью до четырех килограммов тротила, а также преодолевать вертикальную стену высотой до 1 метра и ров шириной 1,5 метра.

Всего к учению привлекалось свыше 500 военнослужащих общевойсковой армии ЗВО, а также свыше 30 единиц вооружения, военной и специальной техники, включая бронетранспортеры БТР-82А, машины разграждения ИМР-2, самоходных установки разминирования УР-77, танки Т-72Б3 с противоминными тралами.

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