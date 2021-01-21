Военные инженеры ЮВО приступили к подготовке к АрМИ-2021

Командиры инженерных подразделений Южного военного округа приступили к подготовке к участию в Армейских международных играх 2021 года. Отмечается, что в тренировках принимают участие военнослужащие, занявшие первые места в АрМИ-2020 и установившие рекорды Вооруженных Сил РФ.

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Инженеры примут участие в конкурсе «Безопасный маршрут». Подготовка проходит на полигоне Бородиновка Ростовской области. Инженерно-саперное отделение в роли отряда обеспечения организовало беспрепятственное продвижение артиллерийских и танковых подразделений.

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Для отработки прохождения участка была оборудована специальная трасса длиной один километр – на ней располагается брод метровой глубины, дистанционно управляемое минное поле, противотанковый ров, разрушенный участок колонного пути и завал из горящих бревен.

При прохождении участка инженеры использовали тяжелые механизированные мосты ТММ-3, инженерные машины разграждения ИМР-2, а также путепрокладчик БАТ-2.