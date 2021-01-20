Военные инженеры российской базы в Таджикистане поздравили с профессиональным праздником ветерана

В преддверии 320-летия инженерных войск России, военнослужащие инженерно-саперного подразделения 201-й российской военной базы в Таджикистане поздравили ветерана, майора в отставке Ташбулата Хасанова с профессиональным праздником.

Военнослужащие навестили ветерана дома, вручили ему торт и цветы. Также гости вместе с ветераном спели знаменитую песню «Катюша», которую его рота исполняла как строевую на плацу стрелковой дивизии в 60-х годах.

Ташбулат Хасанов служил в 201-й мотострелковой дивизии в Душанбе с 1961 по 1978 год на должностях командира инженерно-саперной роты и начальника инженерной службы полка. Позже он работал советником по инженерной службе в минобороны Таджикистана. Был награжден ведомственными наградами СССР, грамотой от правительства Российской Федерации.