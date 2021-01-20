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Два Ту-160 выполнили плановый полет над северными нейтральными водами

Анна Берестовая
05:34 20.01.2021
В процессе полета была также отработана дозаправка в воздухе.
Два Ту-160 выполнили плановый полет над северными нейтральными водами
© Фото: Минобороны РФ
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Два самолета Ту-160 осуществили плановый полет над нейтральными водами Северного Ледовитого океана, Баренцева и Белого морей. Длительность всего полета составила свыше 14 часов.

В процессе реализации плана была также отработана дозаправка в воздухе. Подобные полеты носят регулярный характер и полностью соответствуют Международными правилами использования воздушного пространства.

Ранее сообщалось о проведении авиационными экипажами Балтийского флота первых полетов в текущем календарном году. В них приняли участие самолеты Су-30СМ и Су-24.

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