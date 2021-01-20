Армия Два Ту-160 выполнили плановый полет над северными нейтральными водами Анна Берестовая В процессе полета была также отработана дозаправка в воздухе. © Фото: Минобороны РФ Читайте нас на: Два самолета Ту-160 осуществили плановый полет над нейтральными водами Северного Ледовитого океана, Баренцева и Белого морей. Длительность всего полета составила свыше 14 часов. В процессе реализации плана была также отработана дозаправка в воздухе. Подобные полеты носят регулярный характер и полностью соответствуют Международными правилами использования воздушного пространства. Ранее сообщалось о проведении авиационными экипажами Балтийского флота первых полетов в текущем календарном году. В них приняли участие самолеты Су-30СМ и Су-24. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика