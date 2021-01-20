В Тейковском ракетном соединении начался второй этап вакцинации от COVID-19

Военнослужащим Тейковского ракетного соединения, расположенного в Ивановской области, был введен второй компонент вакцины от коронавируса «Спутник V», разработанной институтом Гамалеи при участии Министерства обороны.

В первую очередь препарат получили военные медики, военнослужащие, несущие боевое дежурство, командный состав и дежурные силы соединений и воинских частей.

Отмечается, что после первого этапа вакцинации не было выявлено случаев осложнений или непереносимости прививки.

Перед процедурой военнослужащим был проведен инструктаж по правилам поведения после введения препарата. В течение пяти суток после прививки категорически запрещены интенсивные занятия спортом и тяжелые физические нагрузки.

После завершения вакцинации, каждому участнику будет оформлен специальный сертификат о получении профилактической прививки против новой коронавирусной инфекции.