В войсках РВСН прошел второй этап вакцинации препаратом «Спутник V»

В подразделениях ракетных войск стратегического назначения прошел второй этап вакцинации от коронавируса. Прививку солдатам, офицерам и медикам Иркутского, Барнаульского и Новосибирского ракетных соединений делают препаратом «Спутник V», разработанным институтом Гамалеи при участии Минобороны РФ.

Каждый вакцинируемый проходит обязательный медосмотр – медики измеряют давление и температуру.

Также вакцинация от COVID-19 началась и в Ульяновском отдельном гвардейском соединении ВДВ. Ранее туда поступила партия препарата из более четырхсот доз. Первыми прививку получили военные медики, а также бойцы десантно-штурмовых и разведывательных подразделений. Ровно через 21 день им введут второй компонент вакцины.