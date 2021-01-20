Миротворцы РФ в Нагорном Карабахе провели занятия по огневой подготовке

В рамках плановых занятий по боевой подготовке военнослужащие подразделений российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе отработали ряд учебных задач на полигоне Степанакерт.

В ходе занятий по огневой подготовке были осуществлены стрельбы по различным типам мишеней из автоматов и пулеметов, снайперских винтовок, подствольных и ручных противотанковых гранатометов.

Несмотря на круглосуточное дежурство российских миротворцев на наблюдательных постах, командованием контингента спланированы занятия по основным видам боевой подготовки, в том числе тактической, тактико-специальной, огневой, а также вождению боевых машин и другой специальной автомобильной техники. Всего к занятиям по боевой подготовке привлечено около 200 российских военнослужащих.

Для контроля за прекращением огня и военных действий в Нагорном Карабахе был развернут миротворческий контингент Российской Федерации. Его основу составили подразделения 15 отдельной мотострелковой бригады (миротворческой) Центрального военного округа.