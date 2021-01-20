В Ульяновске стартовала вакцинация личного состава отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения

Личный состав Ульяновского отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения приступил к вакцинации от COVID-19. Первая партия из 405 доз вакцины «Гам-КОВИД-Вак» была доставлена из Саратова на автомобильном транспорте с соблюдением всех температурных рекомендаций при хранении и транспортировке вакцины.

Первыми участниками вакцинации стали военнослужащие медицинской роты и медицинских взводов соединения. Перед началом процедуры были проведены все необходимые предварительные мероприятия, включая термометрию и осмотр врачом-терапевтом. При наличии противопоказаний военнослужащий к вакцинации не допускается.

В числе первых вакцинирование пройдут и военнослужащие десантно-штурмовых (парашютно-десантных) и разведывательных подразделений. Прививка первым компонентом вакцины началась с 19 января, по истечении 21 дня с момента вакцинации, личному составу будет введен второй компонент. Процедура производится только с письменного согласия военнослужащего.