В Военно-воздушной академии в Челябинске стартовала вакцинация от коронавируса

Первые 50 человек из числа профессорско-преподавательского, командного и переменного состава челябинского филиала Военно-воздушной академии имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина завершили вакцинацию от новой коронавирусной инфекции.

Перед началом процедуры преподаватели прошли необходимый медицинский осмотр у терапевта. Также с военнослужащими провели беседы, информирующие о COVID-19 и о воздействии препарата на организм человека. Каждый вакцинируемый подписал добровольное согласие на введение компонентов.

В ближайшее время в вуз поступит партия из 450 доз препарата для преподавателей и переменного состава.

Ранее терапевт рассказала, что человек должен быть здоров перед проведением вакцинации от коронавируса. После введения препарата, в свою очередь, врач рекомендовала вести здоровый образ жизни и воздержаться от алкоголя.