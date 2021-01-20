В преддверии юбилея инженерных войск саперы ЦВО провели первое учение под Тюменью
Саперы успешно разминировали здание, «захваченное» условным противником.
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Военнослужащие единственного в Западной Сибири инженерно-саперного полка 41 общевойсковой армии Центрального военного округа провели учения в преддверии 320-летия инженерных войск. Маневры проходили на полигоне в Тюменской области.
Военнослужащие отработали прорыв к зданию, которое было «заминировано» условным противником. После чего был организован проход войск по «минным заграждениям».
Также в ходе учения инженеры отработали способы обезвреживания мин-растяжек и обеспечили проход войск по рыхлому снегу с помощью современного комплекса оперативного развертывания временных дорог КРВД.
Полк был сформирован в декабре 2020 года в г. Ишим и почти на 100% укомплектован новыми современными образцами военной и специальной техники.