Армия Россия рассматривает возможность поставки в Мьянму бронетехники и средств ПВО Тимур Шерзад Наша страна уже поставила этому азиатскому государству самолеты МиГ-29 и Як-130, а также ударные и транспортные вертолеты. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда" Читайте нас на: Россия рассматривает возможность поставки в Мьянму бронетехники и средств противовоздушной обороны. Об этом в интервью телеканалу RT заявил заместитель министра обороны Александр Фомин. «Мьянманские военнослужащие принимали участие в стратегическом командно-штабном учении "Кавказ-2020", а также по уже сложившейся доброй традиции национальные команды соревновались в состязаниях АрМИ. Важно, что это способствует укреплению дружбы между нашими армиями и народами», - отметил Фомин. Наша страна уже поставила этому азиатскому государству самолеты МиГ-29 и Як-130, а также ударные и транспортные вертолеты. И теперь в планах расширение сотрудничества. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика