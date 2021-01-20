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Экипажи танков Т-72Б3 уничтожили бронетехнику «противника» в Крыму

Андрей Аркадьев
17:05 20.01.2021
Танкисты армейского корпуса Черноморского флота провели учебные стрельбы.
Экипажи танков Т-72Б3 уничтожили бронетехнику «противника» в Крыму
© Фото: Минобороны России
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Экипажи танков Т-72Б3 отстрелялись по мишеням, имитировавшим бронетехнику и артиллерийские системы условного противника во время учений на полигоне Ангарский в Крыму. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения Черноморского флота.

Также отмечается, что стрельбы велись с позиции и в движении по пересеченной местности в ходе встречного боя.

«Отдельным эпизодом боевой подготовки танкистов стала отработка тактики действий по подавлению противотанковых расчетов условного противника, находящихся на оборудованных позициях», - говорится в сообщении.

Т-72 разработан и производился Уралвагонзаводом в Нижнем Тагиле. Стоит на вооружении нескольких десятков стран. Глубокомодернизированные версии танка Т-72Б - Т-72Б3, особенно Т-72Б3М, - соответствуют требованиям современной войны.

Т-72Б3 является глубокой модификацией танка Т-72Б и отличается от предшественника улучшением большинства основных характеристик.

На танк могут устанавливаться прицелы «Сосна-У» и 1А40-4, автомат сопровождения целей, радиостанция Р-168-25У-2, комплекс программно-аппаратного АВСКУ, пушка типа 2А46М-5-01, двигатель В-92С2Ф (1 130 л. с.) с системами, обеспечивающими его работу.

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