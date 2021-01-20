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Фрегат «Адмирал Касатонов» завершил деловой визит в Алжир

Андрей Аркадьев
15:55 20.01.2021
В порту корабль пополнил запасы продовольствия и пресной воды, а моряки отдохнули от несения ходовой вахты.
Фрегат «Адмирал Касатонов» завершил деловой визит в Алжир
© Фото: Минобороны России
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Фрегат Северного флота «Адмирал Касатонов» завершил деловой заход в город-порт Алжир - столицу одноименного государства. О прибытии корабля в порт североафриканской страны сообщалось ранее, 18 января.

Помимо фрегата в иностранный порт также зашел океанский спасательный буксир «Николай Чикер».

Как сообщает пресс-служба Северного флота, в дальнейшем отряд кораблей Северного флота продолжит движение по Средиземному морю в восточном направлении.

«В соответствии с программой делового захода, российских моряков посетил чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Алжирской Народной Демократической Республике Игорь Беляев», - говорится в сообщении.

Отмечается, что Алжир стал первым иностранным портом, который фрегат посетил с начала похода. В будущем он зайдет в порты еще нескольких средиземноморских стран.

Дальний поход фрегата продолжается с 30 декабря 2020 года. За это время им было пройдено более 4000 морских миль.

«Адмирал флота Касатонов» был заложен на «Северной верфи» еще в 2009 году. В преддверии Дня ВМФ 21 июля 2020 года на корабле был торжественно поднят Андреевский флаг. «Адмирал Касатонов» был зачислен в состав дивизии ракетных кораблей Северного флота.

Фрегаты проекта 22 350 являются кораблями дальней морской зоны - носителями высокоточного оружия. Они способны эффективно действовать как одиночно, так и в составе разнородных группировок ВМФ России.

Имеют водоизмещение 5 000 т, длину - 135 м, ширину - 16 м, могут развивать скорость около 30 узлов. Дальность плавания фрегатов проекта 22 350 - 4 500 миль, автономность - 30 суток, экипаж - около 200 человек.

Фрегаты вооружены 130-мм артиллерийской установкой А-192, зенитным ракетным комплексом, пусковыми установками для противокорабельных ракет «Оникс» или «Калибр». Имеют комплекс противолодочного вооружения и несут на борту противолодочный вертолет Ка-27.

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