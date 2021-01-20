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В Таджикистане на крупнейшей военной базе РФ за рубежом началась вакцинация от COVID-19

Анна Берестовая
03:01 20.01.2021
Вакцинация проходит в исключительно добровольном порядке.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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Вакцинация военнослужащих от коронавируса началась на 201-й военной базе в Таджикистане - крупнейшем военном объекте России за пределами страны. Военные медики накануне доставили авиатранспортом первую партию из 1100 доз двухкомпонентной вакцины «Гам-КОВИД-Вак». При транспортировке использовались специальные контейнеры для соблюдения холодовой цепи.

В соответствии с графиком первый компонент вакцины получили медицинские работники 451-го российского военного госпиталя, военнослужащие, несущие боевое дежурство, командный состав и дежурные силы базы.

Перед вакцинацией с военнослужащими проводятся беседы с доведением до них информации о новой коронавирусной инфекции, воздействии препарата на организм человека и возможных побочных явлениях. Вакцинация проходит в исключительно добровольном порядке. Все привитые военнослужащие находятся под постоянным динамическим наблюдением медицинских специалистов.

Ранее в Минспорте России сообщили, что спортсмены сборных команд России начнут прививаться от коронавируса в марте. Также было отмечено, что при вакцинации спортсмен не должен находиться в соревновательном периоде, чтобы не истощать свой иммунитет.

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