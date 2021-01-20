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В подмосковном парке «Патриот» заложили камень в основание будущего сквера инженерных войск

Андрей Аркадьев
14:13 20.01.2021
Церемония торжественного открытия закладного камня приурочена к 320-й годовщине со дня образования инженерных войск России.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В подмосковном парке «Патриот» появится сквер инженерных войск. Накануне профессионального праздника военных инженеров там торжественно заложили камень. В церемонии участвовал начальник этих специальных войск Юрий Ставицкий.

В этом году инженерные войска получат почти 40 роботов-минеров «Уран-6» и «Уран-14». Конструкторы разрабатывают и принципиально новую технику - например, установку получения воды из снега и льда, а также -   тяжелый механизированный мост с увеличенной длиной  конструкции.

Завтра, 21 января в Российской Федерации отмечается День инженерных войск. Инженерные войска - специальные войска Вооруженных сил РФ, предназначенные для инженерного обеспечения: оборудования территории военных действий, инженерной разведки и сопровождения войск (сил) в наступлении.

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