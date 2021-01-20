В подмосковном парке «Патриот» заложили камень в основание будущего сквера инженерных войск

В подмосковном парке «Патриот» появится сквер инженерных войск. Накануне профессионального праздника военных инженеров там торжественно заложили камень. В церемонии участвовал начальник этих специальных войск Юрий Ставицкий.

В этом году инженерные войска получат почти 40 роботов-минеров «Уран-6» и «Уран-14». Конструкторы разрабатывают и принципиально новую технику - например, установку получения воды из снега и льда, а также - тяжелый механизированный мост с увеличенной длиной конструкции.

Завтра, 21 января в Российской Федерации отмечается День инженерных войск. Инженерные войска - специальные войска Вооруженных сил РФ, предназначенные для инженерного обеспечения: оборудования территории военных действий, инженерной разведки и сопровождения войск (сил) в наступлении.