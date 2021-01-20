Под звуки оркестра: рота почетного караула ЗВО отметила юбилей
Подразделение было основано приказом командующего войсками 20 января 1961 года.
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Рота почетного караула Западного военного округа отмечает юбилей. Подразделение основано ровно 60 лет назад.
Торжественную церемонию на площади у Нарышкина бастиона открыл военный оркестр штаба округа. Под знаменитый марш Преображенского полка вынесли флаги России, Петербурга и знамя Вооруженных сил. Затем состоялся развод почетного караула.
Также у стен Петропавловской крепости военнослужащие показали виртуозное владение специально модернизированными самозарядными карабинами Симонова образца 1949 года.