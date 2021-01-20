Российские военные инженеры в Лаосе обезвредили свыше 300 взрывоопасных предметов

Саперы из состава Международного противоминного центра Вооруженных сил России задействованы в гуманитарном разминировании в Лаосе. Они работают в районе аэродрома Тхонгхайхин провинции Сиенгхуанг. На данный момент обнаружено более 300 взрывоопасных предметов. Очищено около двух гектаров местности.

Для российских саперов это уже третья командировка в Лаос.

Российские саперы получают от средств поиска сигналы, после чего копают и идентифицируют степень опасности каждого найденного предмета. Чаще всего взрывоопасный предмет - это элемент американских кассетных авиабомб или артиллерийский боеприпас.

Работа в Лаосе имеет свои особенности. Боеприпасы находятся на достаточно большой - до 170 сантиметров - глубине, что не может не осложнять их поиск и идентификацию.

Но в их проведении могут помочь современные технические средства - изготовленные в России миноискатель ИМП-3, глубинный металлодетектор МГ-1И, магнитометрический бомбоискатель МБИ-П2, а также подповерхностный обнаружитель ППО-2И.

Отряд разминирования Международного противоминного центра Вооруженных сил России в составе 32 человек направлен в Лаос в целях содействия в разминировании в соответствии с решением президента РФ.



