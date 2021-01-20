Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия Армия

Российские военные инженеры в Лаосе обезвредили свыше 300 взрывоопасных предметов

Тимур Шерзад
14:48 20.01.2021
Для российских саперов это уже третья командировка в Лаос. 
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

Саперы из состава Международного противоминного центра Вооруженных сил России задействованы в гуманитарном разминировании в Лаосе. Они работают в районе аэродрома Тхонгхайхин провинции Сиенгхуанг. На данный момент обнаружено более 300 взрывоопасных предметов. Очищено около двух гектаров местности. 

Для российских саперов это уже третья командировка в Лаос. 

Российские саперы получают от средств поиска сигналы, после чего копают и идентифицируют степень опасности каждого найденного предмета. Чаще всего взрывоопасный предмет - это элемент американских кассетных авиабомб или артиллерийский боеприпас. 

Работа в Лаосе имеет свои особенности. Боеприпасы находятся на достаточно большой - до 170 сантиметров - глубине, что не может не осложнять их поиск и идентификацию. 

Но в их проведении могут помочь современные технические средства - изготовленные в России миноискатель ИМП-3, глубинный металлодетектор МГ-1И, магнитометрический бомбоискатель МБИ-П2, а также подповерхностный обнаружитель ППО-2И.  

Отряд разминирования Международного противоминного центра Вооруженных сил России в составе 32 человек направлен в Лаос в целях содействия в разминировании в соответствии с решением президента РФ. 

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.