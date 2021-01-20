Начальник инженерных войск России рассказал, чем разминирование в Сирии отличается от Лаоса

Начальник инженерных войск России, генерал-лейтенант Юрий Ставицкий, рассказал в интервью «Красной Звезде», чем разминирование в Сирии отличается от разминирования в Лаосе.

«Особенностью разминирования (в Сирии - прим. ред.) стала высокая плотность минирования, наличие фугасов большой мощности, установленных на неизвлекаемость», - отметил Ставицкий.

Он добавил, что отряд разминирования Международного противоминного центра Вооруженных сил РФ имеет опыт по разминированию сирийских городов Пальмира, Алеппо и Дейр-эз-Зор. В процессе этой работы были очищены 6,5 га территории, 1400 км дороги, 12 км железнодорожных путей, а также более семнадцати тысяч всевозможных зданий и сооружений. Удалось обнаружить и уничтожить свыше 105 000 взрывоопасных предметов, 30 000 из которых представляют не мины, бомбы и снаряды, а специально заложенные самодельные взрывные устройства.

Кроме этого, российские военнослужащие в гуманитарных целях помогают и Лаосу - там до сих пор осталось множество неразорвавшихся американских боеприпасов, покоящихся на территории страны еще со времен Вьетнамской войны.

«Особенность разминирования на территории Лаоса – залегание обнаруживаемых боеприпасов на глубине до 170 сантиметров и большое количество ферромагнитных элементов, что существенно замедляет темпы поиска», - заметил начальник инженерных войск.

Всего за две завершившиеся командировки в Лаос (октябрь 2018/март 2019 и октябрь 2019/март 2020) отряд успел очистить свыше 110 га территории. Он обнаружил и уничтожил более 1180 взрывоопасных предметов. Ими оказались, в основном, элементы американских кассетных бомб.

Сегодня отряд находится в третьей командировке в Лаос, и на данный момент он успел найти и уничтожить более трехсот взрывоопасных предметов во взаимодействии с лаосскими саперами из отряда U-58.





