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Начальник инженерных войск России рассказал, чем разминирование в Сирии отличается от Лаоса

Тимур Шерзад
12:36 20.01.2021
Сегодня отряд разминирования Международного противоминного центра Вооруженных сил РФ находится в третьей командировке в Лаос, найдено и уничтожено свыше 300 взрывоопасных предметов.
Начальник инженерных войск России рассказал, чем разминирование в Сирии отличается от Лаоса
© Фото: "Красная Звезда"
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Начальник инженерных войск России, генерал-лейтенант Юрий Ставицкий, рассказал в интервью «Красной Звезде», чем разминирование в Сирии отличается от разминирования в Лаосе. 

«Особенностью разминирования (в Сирии - прим. ред.) стала высокая плотность минирования, наличие фугасов большой мощности, установленных на неизвлекаемость», - отметил Ставицкий. 

Он добавил, что отряд разминирования Международного противоминного центра Вооруженных сил РФ имеет опыт по разминированию сирийских городов Пальмира, Алеппо и Дейр-эз-Зор. В процессе этой работы были очищены 6,5 га территории, 1400 км дороги, 12 км железнодорожных путей, а также более семнадцати тысяч всевозможных зданий и сооружений. Удалось обнаружить и уничтожить свыше 105 000 взрывоопасных предметов, 30 000 из которых представляют не мины, бомбы и снаряды, а специально заложенные самодельные взрывные устройства. 

Кроме этого, российские военнослужащие в гуманитарных целях помогают и Лаосу - там до сих пор осталось множество неразорвавшихся американских боеприпасов, покоящихся на территории страны еще со времен Вьетнамской войны. 

«Особенность разминирования на территории Лаоса – залегание обнаруживаемых боеприпасов на глубине до 170 сантиметров и большое количество ферромагнитных элементов, что существенно замедляет темпы поиска», - заметил начальник инженерных войск. 

Всего за две завершившиеся командировки в Лаос (октябрь 2018/март 2019 и октябрь 2019/март 2020) отряд успел очистить свыше 110 га территории. Он обнаружил и уничтожил более 1180 взрывоопасных предметов. Ими оказались, в основном, элементы американских кассетных бомб. 

Сегодня отряд находится в третьей командировке в Лаос, и на данный момент он успел найти и уничтожить более трехсот взрывоопасных предметов во взаимодействии с лаосскими саперами из отряда U-58. 


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