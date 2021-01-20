Эхо войны: генерал-лейтенант Ставицкий рассказал о поиске и уничтожении боеприпасов времен ВОВ

О поиске и уничтожении боеприпасов времен Великой Отечественной войны в интервью «Красной звезде» рассказал начальник инженерных войск Вооруженных сил России генерал-лейтенант Юрий Ставицкий.

Работа по проверке местности, поиску и уничтожению взрывоопасных предметов - от неразорвавшихся снарядов и авиабомб до мин и растяжек - продолжается до сих пор.

«Группами разминирования инженерных подразделений военных округов в прошлом году очищено свыше 18 тысяч гектаров территории, обнаружено и уничтожено более 42 тысяч взрывоопасных предметов», - отметил начальник инженерных войск.

Кроме того, инженерные войска готовы прийти на помощь в чрезвычайных ситуациях - как, например, после взрыва на арсенале в Рязанской области в октябре прошлого года. Тогда саперы очистили от разлетевшихся боеприпасов 1 025 га территории, обнаружив и ликвидировав свыше 7 700 взрывоопасных предметов.