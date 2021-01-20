В военном госпитале в Новосибирской области разработали новую программу реабилитации после COVID-19

В военном госпитале «Ельцовка» Центрального военного округа (Новосибирская область) медики разработали собственную программу реабилитации для переболевших COVID-19.

Примечательно, что для восстановления больных используют не только «привычную» медицину. На помощь медикам приходят магнито-, вакуум-терапия и иглоукалывание.

В планах сделать реабилитацию доступной не только для военных, но и для гражданского населения. Переговоры с фондом ОМС уже ведутся.