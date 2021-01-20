В военном госпитале в Новосибирской области разработали новую программу реабилитации после COVID-19
Ее индивидуально адаптируют под каждый конкретный случай, с учетом того, насколько тяжело пациент перенес заболевание.
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В военном госпитале «Ельцовка» Центрального военного округа (Новосибирская область) медики разработали собственную программу реабилитации для переболевших COVID-19.
Примечательно, что для восстановления больных используют не только «привычную» медицину. На помощь медикам приходят магнито-, вакуум-терапия и иглоукалывание.
В планах сделать реабилитацию доступной не только для военных, но и для гражданского населения. Переговоры с фондом ОМС уже ведутся.