Полет ракетоносцев Ту-160 над водами Арктики показали на видео

«Звезда» публикует видео полета двух стратегических ракетоносцев Ту-160 над нейтральными водами Северного Ледовитого океана, Белого и Баренцева морей. Во время полета экипажи Ту-160 отработали дозаправку топливом в воздухе.

Летчики дальней авиации регулярно летают над Арктикой, Северной Атлантикой, Черным и Каспийским морями, Тихим океаном.

Все полеты выполняются в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства.

Бомбардировщик Ту-160 способен нести на борту до 12 ракет с ядерной боеголовкой. Дальность действия этих ракет - до 3 500 км, а значит, ему не нужно заходить в зону действия ПРО, чтобы нанести удар.

В случае необходимости самолет способен и прорывать ПРО: изменяемая геометрия крыльев позволяет ему совершать перелет на дальность в 13 950 км и развивать скорость до 2 200 км/ч. Вкупе с рабочим потолком в 21 765 м это делает Ту-160 крайне сложной мишенью.