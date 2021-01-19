Российские миротворцы в Нагорном Карабахе отработали действия при отражении атаки на наблюдательный пост

Российские миротворцы отработали действия при отражении атаки на наблюдательный пост в Нагорном Карабахе.

Следует отметить, что военнослужащие всегда готовы к обострению ситуации. По сигналу тревоги всего за несколько секунд они занимают места у амбразур, и маленькая крепость готова к бою - 30-миллиметровая пушка БТР будто сканирует небо и окрестности. Такая выучка - залог безопасности на линии соприкосновения. Российские миротворцы круглосуточно ведут мониторинг обстановки и контролируют режим прекращения огня.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров оценил ход реализации соглашения по Нагорному Карабаху. Он подчеркнул, что договоренности реализуются достаточно эффективно, а также добавил, что такую же оценку происходящему дают президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян.