Военнослужащие морского инженерного полка Северного флота отработали навыки в условиях Крайнего Севера и Арктики

В преддверии своего профессионального праздника Дня инженерных войск, военнослужащие отдельного морского инженерного полка Северного флота провели первые практические занятия на местности в условиях Крайнего Севера и Арктики.

В ходе занятий были отработаны действия отряда обеспечения движения мотострелковых подразделений в Заполярье. Группа разведки и разминирования, действующая в составе отряда обеспечения движения на бронетранспортере БТР-82А, выполнила задачи по противоминной разведке и уничтожению обнаруженных мин и фугасов на маршруте движения с помощью комплекта средств разведки и разминирования.

Мотострелковое отделение отразило внезапную атаку условного противника. Инженерная машина разграждения ИМР-2, самоходная реактивная установка разминирования УР-77 и дорожно-мостовая группа на машинах с элементом тяжелого механизированного моста ТММ-3М2 продолжили движение в назначенный район для обеспечения безопасного марша мотострелковых подразделений. В ходе учений военнослужащие показали высокий уровень мастерства и слаженность действий.

Военнослужащие инженерных подразделений Северного флота каждый год принимают участие в обеспечении учений сил и войск флота в Арктике, на побережье континента и островах Северного Ледовитого океана.

В 2020 году инженеры Северного флота провели инженерное обеспечение межвидового тактического учения на Таймыре, других плановых мероприятий боевой подготовки на необорудованном побережье на Чукотке, архипелагах Новосибирские острова, Северная и Новая Земля, а также на архипелаге Земля Франца-Иосифа.