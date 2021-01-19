Тысячи российских десантников совершили омовение в крещенскую ночь

Несмотря на морозную погоду, военнослужащие соединений и воинских частей ВДВ прибыли, чтобы отметить православный праздник Крещения Господня, совершив омовения в освященных купелях в крещенскую ночь. По всей стране в праздновании приняли участие более 25 000 военнослужащих и членов их семей.

Помощники командиров воинских частей по работе с верующими военнослужащими окропили личный состав святой водой и освятили крещенские купели, установленные во всех соединениях, воинских частях и учреждениях ВДВ – от Уссурийска до Пскова и Феодосии.

Личный состав отдельного гвардейского соединения специального назначения ВДВ отметил праздник у Главного Храма Вооруженных Сил в парке «Патриот» в подмосковной Кубинке. По всей стране было организовано более 60 купелей.

Возле каждой купели были организованы места для обогрева с печами и горячим чаем. Отмечается, что мероприятия прошли под бдительным контролем медицинских работников и с соблюдением всех требований по недопущению распространения инфекционных и простудных заболеваний.