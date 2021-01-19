Российские миротворцы сопроводили паломников из Армении в монастырь Дадиванк в Карабахе

Армянские паломники посетили монастырь Дадиванк при содействии миротворцев из РФ, сообщил на брифинге заместитель начальника Центра примирения сторон российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе полковник Дмитрий Перепелкин.

«Наряду с выполнением задач по контролю за режимом прекращения огня и боевых действий российским миротворческим контингентом осуществляется инженерное оборудование наблюдательных постов, благоустройство мест дислокации, проводятся занятия по боевой подготовке», - сказал он.

Российские миротворцы обеспечивают безопасное возвращение на территорию Нагорного Карабаха беженцев. На сегодняшний день на родину уже вернулись 50 116 человек.

Инженерно-саперные группы продолжают очищать территорию от неразорвавшихся боеприпасов.

«На сегодняшний день проверено 802 здания, более 210 километров дорог, очищено 566 гектаров территории, обнаружено и уничтожено 23 759 взрывоопасных предметов», - добавил Перепелкин.

Выполняются задачи по сопровождению колонн в зоне проведения миротворческой операции. С 15 января российской военной полицией обеспечено безопасное прохождение восьми автомобильных колонн ВС Азербайджана.

Кроме того, продолжается вакцинация военнослужащих от COVID-19 российской вакциной «Спутник V». На сегодня привиты 1 225 военнослужащих. Мероприятие будет завершено в установленные сроки.