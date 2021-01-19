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Саперы при помощи «Уранов» и собак очищают территорию от снарядов: кадры учений в Ленобласти

Роман Закурдаев
Андрей Аркадьев
18:33 19.01.2021
Военнослужащие нашли и уничтожили растяжки с гранатами, пехотные и противотанковые мины, неразорвавшиеся боеприпасы, обеспечив безопасное  продвижение других подразделений.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В Ленинградской области прошли комплексные занятия бойцов инженерно-саперного полка. В связке с четвероногими напарниками и роботами на гусеничном ходу саперы Западного округа вышли на учебную зачистку территории.

Бойцы инженерно-штурмового взвода отработали, как настоящий спецназ. На полосе препятствий военнослужащие преодолели и колючую проволоку и двухметровые стены. Сквозь дымовую завесу, успевая ликвидировать растяжки с гранатами, они пошли на штурм.

«Здание может быть еще и заминировано. Двери могут стоять на растяжках. Чтобы личный состав не подорвался, нам надо эту растяжку убрать, чтобы они прошли спокойно», - пояснил Сергей Сазонов, заместитель командира инженерно-штурмового взвода.

Чтобы колонна военной техники безопасно прошла по маршруту, они первыми выдвинулись на местность. Кроме миноискателей, главное «оружие» этих саперов - их боевые напарники, собаки. Взрывчатку они чувствуют за десятки метров. Командир взвода Андрей Галстян и восточноевропейская овчарка Амели вместе служат уже три года.

«Она очень хорошая ищейка. Спокойно преодолевает все препятствия, очень выносливая и сильная собака», - рассказал Андрей Галстян, командир взвода минно-розыскных собак.

Такие комплексные занятия по боевой подготовке в подразделениях инженерных войск Западного военного округа проходят еженедельно. Вооружение инженерных войск регулярно обновляется. В один из батальонов совсем недавно поступил робот-сапер «Уран-6». Бойцы только осваивают новую технику. Этот радиоуправляемый комплекс за один день способен выполнить объем работы, который под силу подразделению из 20 саперов.

«Уран-6» уничтожит любой взрывоопасный предмет, будь то противотанковые мины, неразорвавшиеся  снаряды или те же растяжки. Саперы на гусеничном ходу уже зарекомендовали себя  в операциях по разминированию в Сирии и Нагорном Карабахе, однако этому роботу еще предстоит себя проявить ближайшей осенью на масштабных учениях «Запад-2021».

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