Саперы при помощи «Уранов» и собак очищают территорию от снарядов: кадры учений в Ленобласти

В Ленинградской области прошли комплексные занятия бойцов инженерно-саперного полка. В связке с четвероногими напарниками и роботами на гусеничном ходу саперы Западного округа вышли на учебную зачистку территории.

Бойцы инженерно-штурмового взвода отработали, как настоящий спецназ. На полосе препятствий военнослужащие преодолели и колючую проволоку и двухметровые стены. Сквозь дымовую завесу, успевая ликвидировать растяжки с гранатами, они пошли на штурм.

«Здание может быть еще и заминировано. Двери могут стоять на растяжках. Чтобы личный состав не подорвался, нам надо эту растяжку убрать, чтобы они прошли спокойно», - пояснил Сергей Сазонов, заместитель командира инженерно-штурмового взвода.

Чтобы колонна военной техники безопасно прошла по маршруту, они первыми выдвинулись на местность. Кроме миноискателей, главное «оружие» этих саперов - их боевые напарники, собаки. Взрывчатку они чувствуют за десятки метров. Командир взвода Андрей Галстян и восточноевропейская овчарка Амели вместе служат уже три года.

«Она очень хорошая ищейка. Спокойно преодолевает все препятствия, очень выносливая и сильная собака», - рассказал Андрей Галстян, командир взвода минно-розыскных собак.

Такие комплексные занятия по боевой подготовке в подразделениях инженерных войск Западного военного округа проходят еженедельно. Вооружение инженерных войск регулярно обновляется. В один из батальонов совсем недавно поступил робот-сапер «Уран-6». Бойцы только осваивают новую технику. Этот радиоуправляемый комплекс за один день способен выполнить объем работы, который под силу подразделению из 20 саперов.

«Уран-6» уничтожит любой взрывоопасный предмет, будь то противотанковые мины, неразорвавшиеся снаряды или те же растяжки. Саперы на гусеничном ходу уже зарекомендовали себя в операциях по разминированию в Сирии и Нагорном Карабахе, однако этому роботу еще предстоит себя проявить ближайшей осенью на масштабных учениях «Запад-2021».