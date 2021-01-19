В технополис «ЭРА» прибыла еще одна научная рота

В технополисе «ЭРА» пополнение - туда прибыла еще одна научная рота.

В Анапу научную роту передислоцировали из Подмосковья. Военнослужащие теперь будут работать на базе инновационного технополиса «ЭРА». Как сообщили в Минобороны, на новом месте они усилят работы по перспективным научным направлениям.

Среди приоритетов - разработка оружия на новых физических принципах и создание систем на основе искусственного интеллекта. Всего в военный технополис по решению Сергея Шойгу в начале года перевели три научные роты. Две из них специализируются на исследованиях в интересах Воздушно-космических сил.