В технополис «ЭРА» прибыла еще одна научная рота
С начала этого года в военный технополис по решению Сергея Шойгу перевели три научные роты.
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В технополисе «ЭРА» пополнение - туда прибыла еще одна научная рота.
В Анапу научную роту передислоцировали из Подмосковья. Военнослужащие теперь будут работать на базе инновационного технополиса «ЭРА». Как сообщили в Минобороны, на новом месте они усилят работы по перспективным научным направлениям.
Среди приоритетов - разработка оружия на новых физических принципах и создание систем на основе искусственного интеллекта. Всего в военный технополис по решению Сергея Шойгу в начале года перевели три научные роты. Две из них специализируются на исследованиях в интересах Воздушно-космических сил.