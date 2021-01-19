Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия Армия

Сторожевик Балтфлота выполнил зенитно-ракетные стрельбы в море

Андрей Аркадьев
16:42 19.01.2021
В роли условного противника выступили фронтовые бомбардировщики Су-24М и противолодочные вертолеты Ка-27.
Сторожевик Балтфлота выполнил зенитно-ракетные стрельбы в море
© Фото: Минобороны России
Читайте нас на:

В морских полигонах Балтфлота экипаж сторожевого корабля «Ярослав Мудрый» провел тренировки, в рамках которых отразил воздушную атаку «врага». Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту.

Корабельными средствами радиолокационного обнаружения были взяты на сопровождение две группы воздушных целей. В роли условного противника выступили фронтовые бомбардировщики Су-24М и противолодочные вертолеты Ка-27 морской авиации флота, имитирующие высокоскоростные и низколетящие воздушные цели. Стрельба выполнялась по имитированным воздушным целям.

На корабле были активированы средства радиоэлектронной борьбы и поставлены активные и пассивные помехи. При подходе на рубеж ведения огня экипажем СКР были выполнены практические ракетные стрельбы из корабельного зенитного ракетно-пушечного комплекса «Кортик», в ходе которых авиация условного противника была уничтожена.

«Ярослав Мудрый» - сторожевой корабль Балтийского флота ВМФ России. Второй из построенных кораблей проекта 11540 «Ястреб».

Предназначен для поиска, обнаружения и слежения за подводными лодками противника, для обеспечения противокорабельной и противолодочной обороны боевых кораблей и судов в море, нанесения ударов по кораблям и судам в море и на базах, поддержки боевых действий сухопутных войск, обеспечения высадки морских десантов и решения других задач. С 19 июня 2009 года входит в состав Балтийского флота.

Водоизмещение: стандартное - 3590 тонн, полное - 4350 тонн; скорость хода: 30 узлов (55,6 км/ч) - полная, 18 узлов (33,3 км/ч) - экономическая; дальность плавания: 3500 миль (5632,7 километров); автономность плавания: 30 суток; экипаж: 214 человек, в том числе 27 офицеров.

На вооружении корабля имеются современные образцы оружия, в том числе противокорабельный ракетный комплекс, зенитные ракетные комплексы среднего и ближнего радиуса действия, реактивная бомбометная установка РБУ-6000. На палубе базируется вертолет Ка-27, способный применять противолодочные торпеды, ракеты и глубинные бомбы.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.