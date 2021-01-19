Черноморский флот отметил Крещение Господне в Крыму

Черноморский флот отметил в Севастополе Крещение Господне. В празднествах принял участие командующий Черноморским флотом, вице-адмирал Игорь Осипов. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения Черноморского флота.

Православные военнослужащие Черноморского флота присоединились к божественной литургии, которая прошла в Свято-Владимирском кафедральном соборе, расположенном в Херсонесе.

Затем участники церемонии прошли крестным ходом от собора до побережья Черного моря в районе Карантинной бухты. Там верующие военнослужащие смогли принять участие в крещенских купаниях.

Крещенские богослужения прошли и в частях армейского корпуса Черноморского флота, на территории которых имеются православные храмы.