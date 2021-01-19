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Черноморский флот отметил Крещение Господне в Крыму

Тимур Шерзад
16:25 19.01.2021
Крещенские богослужения прошли и в частях армейского корпуса Черноморского флота, на территории которых имеются православные храмы. 
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Черноморский флот отметил в Севастополе Крещение Господне. В празднествах принял участие командующий Черноморским флотом, вице-адмирал Игорь Осипов. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения Черноморского флота. 

Православные военнослужащие Черноморского флота присоединились к божественной литургии, которая прошла в Свято-Владимирском кафедральном соборе, расположенном в Херсонесе. 

Затем участники церемонии прошли крестным ходом от собора до побережья Черного моря в районе Карантинной бухты. Там верующие военнослужащие смогли принять участие в крещенских купаниях. 

Крещенские богослужения прошли и в частях армейского корпуса Черноморского флота, на территории которых имеются православные храмы. 

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