Хакасия выразила благодарность военным медикам за помощь в борьбе с коронавирусом
За два месяца в мобильном госпитале провели больше двух тысяч тестов на коронавирус и вылечили более 350 человек.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Правительство Республики Хакасия поблагодарило военных медиков за оперативно оказанную помощь в борьбе с новой коронавирусной инфекцией.
Врачам в торжественной обстановке вручили подарки. Мобильный госпиталь Минобороны развернули в этом сибирском регионе еще в середине ноября.
За два месяца в мобильном госпитале провели больше двух тысяч тестов на коронавирус и вылечили более 350 человек.