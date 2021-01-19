Армия Хакасия выразила благодарность военным медикам за помощь в борьбе с коронавирусом Тимур Шерзад За два месяца в мобильном госпитале провели больше двух тысяч тестов на коронавирус и вылечили более 350 человек. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда" Читайте нас на: Правительство Республики Хакасия поблагодарило военных медиков за оперативно оказанную помощь в борьбе с новой коронавирусной инфекцией. Врачам в торжественной обстановке вручили подарки. Мобильный госпиталь Минобороны развернули в этом сибирском регионе еще в середине ноября. За два месяца в мобильном госпитале провели больше двух тысяч тестов на коронавирус и вылечили более 350 человек. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика