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Российские саперы уничтожили одно из крупнейших укреплений боевиков в Сирии

Алексей Алексеев
03:00 19.01.2021
Террористы укрывались в пещере в провинции Идлиб на протяжении нескольких лет.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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Российские саперы уничтожили одно из самых крупных укрытий сирийских боевиков в провинции Идлиб. Укрепление, расположенное в пещере, использовалось в качестве командного пункта и укрытия от артобстрела.

Укрепление использовалось террористами более пяти лет. На его территории располагались госпиталь, тюрьма и защищенная парковка. Выбить отсюда боевиков удалось только с помощью наземной операции сирийской армии.

Судя по символике, укрытие принадлежало боевикам террористической организации «Джебхат ан-Нусра»* и солдатам оппозиционной Дамаску сирийской свободной армии.

Это был один из самых важных пунктов для террористов. Потеря пещеры - чувствительный удар для боевиков.

*«Джебхат ан-Нусра» - террористическая организация, запрещена в РФ.

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