Российские саперы уничтожили одно из крупнейших укреплений боевиков в Сирии
Террористы укрывались в пещере в провинции Идлиб на протяжении нескольких лет.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
Российские саперы уничтожили одно из самых крупных укрытий сирийских боевиков в провинции Идлиб. Укрепление, расположенное в пещере, использовалось в качестве командного пункта и укрытия от артобстрела.
Укрепление использовалось террористами более пяти лет. На его территории располагались госпиталь, тюрьма и защищенная парковка. Выбить отсюда боевиков удалось только с помощью наземной операции сирийской армии.
Судя по символике, укрытие принадлежало боевикам террористической организации «Джебхат ан-Нусра»* и солдатам оппозиционной Дамаску сирийской свободной армии.
Это был один из самых важных пунктов для террористов. Потеря пещеры - чувствительный удар для боевиков.
*«Джебхат ан-Нусра» - террористическая организация, запрещена в РФ.