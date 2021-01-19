Северный флот провел занятия по вождению в тяжелых условиях в Мурманской области

Сегодня на полигоне мотострелковой бригады Северного флота бойцы приступили к занятиям по вождению техники (как автомобильной, так и гусеничной) в сложных метеоусловиях Арктики.

В занятиях использовались автомобили «КамАЗ-4310» и «Урал», а также двухзвенные вездеходы ДТ-30 «Витязь» и ТТМ-4902ПС-10. Дополнительная сложность заключалась в необходимости преодолевать препятствия на пересеченной местности.

Возможности этой техники, доработанной специально для Арктики, позволили успешно преодолеть все преграды, несмотря на сильный снегопад и условия низких температур.

Занятия вроде этого призваны развивать у водителей внимание и концентрацию. В их ходе вырабатываются нужные умения эксплуатации техники в суровых арктических условиях. В результате военнослужащие учатся успешно действовать, несмотря на полярную ночь, глубокий снег, сильный холод и пронизывающий ветер.