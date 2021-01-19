Евкурову представили перспективные авиатренажеры в Подмосковье
Замминистра обороны РФ побывал в научно-техническом центре «Динамика» в Жуковском.
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Перспективные авиатренажеры, которые позволяют испытать на земле перегрузки, как при настоящем полете, будут использовать для подготовки военных летчиков.
Сегодня новую технику представили заместителю министра обороны РФ Юнус-Беку Евкурову. Он побывал АО ЦНТУ «Динамика» (Центр научно-технических услуг «Динамика», входит в Ростех) в подмосковном Жуковском.
Как говорят разработчики, тренажеры позволяют отрабатывать навыки пилотирования во всем диапазоне высот и скоростей, причем обучение проходит с большой степенью достоверности. Первые шесть образцов уже прошли госиспытания и готовы к отправке в центры по подготовке летчиков.