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В Северной Осетии почтили память погибшего на Кавказе полковника Стыцина

Тимур Шерзад
13:16 19.01.2021
Стыцин вызвался прикрыть отход товарищей вместе с тремя бойцами и в итоге вызвал огонь на себя, погибнув геройской смертью. 
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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В Северной Осетии почтили память погибшего 25 лет назад Героя России, начальника разведки 58-й армии, полковника Александра Стыцина. Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа. 

Памятное мероприятие прошло на аллее Воинской славы в городе Владикавказе, где и похоронен Александр Стыцина. В нем участвовали мотострелки ЮВО, представители движения «Юнармия», а также общественные организации и администрация Владикавказа. Собравшиеся возложили венки к могиле Стыцина и почтили его память. 

Событие, обессмертившее имя Стыцина, произошло 25 лет назад, в ночь с 17-го на 18-е январе 1996 года. Тогда бандформирования Радуева пытались прорвать позиции отряда из 22-й бригады спецназа. Сам Стыцина участвовал в этом бою активнейшим образом, получил два чувствительных ранения (бедро и шея), но это его не остановило. Напротив, он вызвался прикрыть отход товарищей вместе с тремя бойцами, и в итоге вызывал огонь на себя, погибнув геройской смертью. 

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