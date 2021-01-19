Путь домой: миротворцы сопроводили колонну с беженцами в Карабах

В Нагорный Карабах при поддержке российских миротворцев вернулись еще 175 беженцев. Бойцы сопроводили колонну автобусов, которая прибыла в Степанакерт из Еревана.

Теперь, когда безопасность гарантируют российские военнослужащие, желающих вернуться в свои дома все больше. В общей сложности в места постоянного проживания доставили более 50 тысяч человек.

Миротворцы постоянно поддерживают местное население - они разминируют дороги, восстанавливают разрушенные дома и передают людям гуманитарную помощь.