Путь домой: миротворцы сопроводили колонну с беженцами в Карабах
В общей сложности в места постоянного проживания доставили более 50 тысяч человек.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
В Нагорный Карабах при поддержке российских миротворцев вернулись еще 175 беженцев. Бойцы сопроводили колонну автобусов, которая прибыла в Степанакерт из Еревана.
Теперь, когда безопасность гарантируют российские военнослужащие, желающих вернуться в свои дома все больше. В общей сложности в места постоянного проживания доставили более 50 тысяч человек.
Миротворцы постоянно поддерживают местное население - они разминируют дороги, восстанавливают разрушенные дома и передают людям гуманитарную помощь.