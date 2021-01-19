Сотни российских военнослужащих в Киргизии участвовали в крещенских купаниях

Около трехсот военнослужащих с российской военной базы в Киргизии совершили крещенские купания.

Военнослужащие в компании членов своих семей участвовали в праздничной службе, проходившей в храме Александра Невского. Ее провел настоятель храма, отец Александр - помощник по работе с верующими военнослужащими. Сразу после этого желающие окунулись в иордань, которую организовали в одном из водохранилищ, расположенном на территории российской базы.

Сама российская база Кант, расположенная в Киргизии - часть Коллективных сил быстрого развертывания. Ее смысл - обеспечивать безопасность воздушного пространства на части территории ОДКБ. База располагает авиационными силами в виде штурмовиков Су-25 и вертолетов Ми-8, а также личным составом и техникой для обеспечения их функционирования и организации охранения.