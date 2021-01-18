В ЦВО началась вакцинация членов семей военнослужащих от COVID-19

В соединениях и воинских частях Центрального военного округа (ЦВО) приступили к вакцинации членов семей военнослужащих, изъявивших желание сделать прививку от коронавирусной инфекции. Вакцинация членов семей военных проводится на добровольной основе. Первыми в ЦВО будут вакцинированы 300 членов семей военнослужащих Екатеринбургского гарнизона.

Членов семей военнослужащих начали прививать от инфекции коронавируса с филиалов окружного военного клинического госпиталя ЦВО и медицинских подразделений соединений и воинских частей.

В первую очередь уколы вакцин были сделаны военным медработникам ЦВО, которые непосредственно принимают участие в диагностике и лечении больных инфекцией COVID-19, военнослужащим, несущим боевое дежурство, командному составу и дежурным силам соединений и воинских частей.

Перед введением вакцины специалисты медслужбы информируют военнослужащих и членов их семей о воздействии препарата «Гам-Ковид-Вак» на организм человека, а также его возможных побочных эффектах. Вакцинация проводится только после подписания военнослужащим согласия на введение компонентов препарата.

ЦВО дислоцируется на территории Приволжского, Уральского и Сибирского федеральных округов и 29 субъектов России. В состав округа структурно входит несколько заграничных объектов: 201-я военная база на территории Таджикистана, авиабаза Кант в Киргизии, а также подразделения на территории Казахстана.