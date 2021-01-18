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Сводный отряд РХБЗ провел дезинфекцию объектов российских миротворцев в Нагорном Карабахе

Валентина Пескова
07:00 18.01.2021
С помощью мобильных комплексов аэрозольной дезинфекции КДА и ДКВ-1К, спецобработку провели в штабе РМК, на наблюдательных постах и в местах проживания миротворцев.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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Расчеты специальной обработки подразделений радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты российского миротворческого контингента (РМК) в Нагорном Карабахе ежедневно в качестве профилактики распространения инфекции COVID-19 проводят дезинфекцию объектов, в которых проживают российские миротворцы.

Для того, чтобы не допустить заболеваний среди военнослужащих, личный состав подразделений РХБЗ использует мобильные комплексы аэрозольной дезинфекции КДА и ДКВ-1К, а также средства индивидуальной защиты органов дыхания, кожи лица и глаз. С помощью спиртосодержащих дезинфицирующих средств и хлорсодержащих растворов обработка была проведена в штабе РМК, на наблюдательных постах и в местах проживания миротворцев.

На сегодняшний день дезинфицирующими средствами обработано более 18 тысяч квадратных метров территории миротворцев, включая все наблюдательные посты в Нагорном Карабахе. Кроме того, военные медики продолжают вакцинацию военнослужащих на наблюдательных постах в Лачинском коридоре и вдоль линии соприкосновения сторон в Нагорном Карабахе.

В течение суток выездные бригады медиков РМК провели вакцинацию около 160 военнослужащих на пяти наблюдательных постах в Мартунинском районе Нагорного Карабаха. В целом с момента поступления «Спутника-V» в непризнанную республику вакцины сделали более 750 военным.

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