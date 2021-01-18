На Камчатке семьи военнослужащих прошли вакцинацию от COVID-19

Военнослужащие Тихоокеанского флота и члены их семей прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции. По данным пресс-службы Восточного военного округа, препарат «Спутник V», разработанный институтом Гамалеи при участии Минобороны РФ, получили уже более тысячи человек.

Первыми привились медработники, которые принимают участие в диагностике и лечении больных коронавирусной инфекцией и военнослужащие, несущие боевое дежурство. Члены семей военнослужащих могут получить вакцину на добровольной основе.

Для доставки вакцины на Камчатку используются самолеты военно-транспортной авиации. Для массового применения препарат передается через военно-морской госпиталь Тихоокеанского флота. Для проведения вакцинации были сформированы бригады военных медиков, которые прошли специальную подготовку.