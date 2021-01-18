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Второй этап вакцинации военнослужащих РВСН стартовал в Новосибирске

Анна Берестовая
05:38 18.01.2021
Перед началом процедуры военнослужащие проходят необходимый медицинский осмотр у терапевта.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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В Ракетных войсках стратегического назначения на добровольной основе проводится вакцинация личного состава от коронавирусной инфекции. В рамках нее военнослужащим Новосибирского Ракетного соединения вводится второй компонент вакцины.

В первую очередь вакцину получают военные медики, военнослужащие, несущие боевое дежурство, командный состав и дежурные силы соединений и воинских частей. Перед началом процедуры военнослужащие проходят необходимый медицинский осмотр у терапевта с проведением термометрии.

При осуществлении вакцинации и введении первого компонента препарата случаев осложнений или непереносимости прививки не было. Вакцинация проводится в два этапа с промежутком в 21 день.

Перед инъекцией военнослужащих знакомят с правилами поведения при вакцинации. В частности, категорически запрещены интенсивные занятия спортом и тяжелые физические нагрузки в течение пяти суток после прививки. После завершения вакцинации, каждому участнику будет оформлен специальный сертификат о получении профилактической прививки против COVID-19.

Ранее в Дагестане начался второй этап вакцинации военнослужащих Каспийской флотилии от коронавируса. Вакцинацию проводят медицинские специалисты поликлиники ФГКУ «412 ВГ МО РФ» в городе Каспийске.

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