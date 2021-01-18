Около 50 крещенских купелей оборудовали для военнослужащих ЦВО

Около 50 иорданей для купания военнослужащих и членов их семей оборудовано в соединениях, воинских частях и учреждениях, дислоцированных на территории Центрального военного округа, накануне праздника Крещения Господне. Глубина купелей достигает полутора метров. Все они оборудованы сходными трапами и помостами.

В регионах Урала и Сибири из-за пониженных температур готовиться к праздничным купаниям начали за неделю. Толщина льда на водоемах составляет около двух метров. Подготовка купелей идет в два этапа: сначала вырубается первый слой, в канун Крещения будут вырезаны оставшиеся слои льда.

Для удобства обогрева и переодевания все места купаний оснащены отапливаемыми палатками. В палатках поддерживается тепло и установлены термосы с горячим чаем. В местах проведения крещенских купаний дежурят специалисты медицинской службы.

Также при войсковых храмах оборудованы купели на военных базах ЦВО в Киргизии и Таджикистане.

В состав ЦВО входят три федеральных округа и 29 субъектов России, а также несколько заграничных объектов: 201-я военная база на территории Таджикистана, авиабаза Кант в Киргизии и подразделения на территории Казахстана.