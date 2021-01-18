На Балтфлоте почтили память морпехов, погибших при исполнении воинского долга на Северном Кавказе

Мероприятия в память о погибших при выполнении боевых задач по наведению конституционного порядка на Северном Кавказе в 1995 году морских пехотинцах прошли в Балтийске.

Участники церемонии возложили цветы к могилам Колесникова и кавалера ордена Мужества гвардии майора Олега Силькунова. В митинге, который прошел на плацу бригады, приняли участие командующий Балтфлотом адмирал Александр Носатов, военнослужащие, родственники и друзья павших в боях морских пехотинцев.

Настоятель Кафедрального морского собора Балтийского священник бригады морской пехоты иерей Константин Киосев отслужил панихиду по погибшим.

После этого морпехи, держа в руках портреты павших воинов, медленным шагом под звуки оркестра прошли вдоль строя бригады и выстроились у мемориала.

В течение дня на территории соединения морской пехоты Балтийского флота любой желающий может посетить Музей боевой славы воинской части и увидеть выставку, посвященную событиям, произошедшим 26 лет назад.