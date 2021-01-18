Офицеры Главного штаба РВСН провели крещенские купания в Подмосковье

Церковная служба и купание в ледяной воде. В воинских частях по всей стране отмечают один из главных православных праздников - Крещение Господне.

Офицеры Главного штаба РВСН совершают омовение в озере в окрестностях подмосковной Власихи.

Священник освятил воду и поздравил всех с Крещением. После погружения в иордань переодеться и обогреться можно в армейских палатках. Здесь же развернута полевая кухня. В программе и праздничные гуляния. Народные песни исполняют солисты ансамбля песни и пляски РВСН.