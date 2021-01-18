В Военной академии связи в Петербурге началась вакцинация от COVID-19

В Санкт-Петербурге началась вакцинация от новой коронавирусной инфекции в Военной академии связи, сообщает пресс-служба Западного военного округа.

В первую очередь прививка будет поставлена сотрудникам медицинских подразделений, профессорско-преподавательскому и командному составу.

Вакцинация проводится добровольно. Перед тем как поставить прививку, до вакцинируемых доводится информация о воздействии препарата Гам-КОВИД-Вак на организм человека, а также о возможных побочных явлениях. Каждый желающий привиться подписывает согласие на проведение вакцинации.

В настоящее время в зоне ответственности Западного военного округа уже более 20 тысяч военнослужащих соединений и воинских частей сделали прививки от COVID-19 с декабря прошлого года.