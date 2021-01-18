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Начальник Главного космического центра им. Титова: ГЛОНАСС устойчивее GPS

Тимур Шерзад
14:07 18.01.2021
Предполагается постепенная замена спутников ГЛОНАСС на новые, с увеличенным сроком эксплуатации. Они будут использовать отечественную элементную базу.
Начальник Главного космического центра им. Титова: ГЛОНАСС устойчивее GPS
© Фото: "Красная Звезда"
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О преимуществах системы навигации ГЛОНАСС перед американской GPS в интервью газете «Красная звезда» рассказал генерал-майор Сергей Марчук, начальник Главного испытательного космического центра имени Титова.

«Основное ее (ГЛОНАСС. - Прим. ред.) отличие от GPS заключается в орбитальном построении - это 24 космических аппарата, находящихся в трех орбитальных плоскостях. Оно обеспечивает оптимальное использование группировки в средних и среднеширотных регионах. Кроме того, космические аппараты ГЛОНАСС в своем орбитальном движении не имеют синхронности с вращением Земли, что способствует большей стабильности. Иными словами, она более устойчива к гравитационным резонансным явлениям», - отметил Марчук. 

На сегодняшний момент ГЛОНАСС развернута в полном составе спутников и имеет запасные, что обеспечивает работу системы даже в случае выхода из строя нескольких запущенных космических аппаратов. ГЛОНАСС может определять нужную точку на земной поверхности вплоть до нескольких метров. 

Система ГЛОНАСС будет эволюционировать - предполагается постепенная замена спутников на новые, они будут отличаться увеличенным сроком эксплуатации, а также тем, что будут произведены на основе современной, и при этом отечественной, элементной базы. 

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