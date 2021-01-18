Езда по бездорожью и уничтожение «вражеских» танков: на Кубани провели учения экипажи Т-72
Боевую стрельбу вели из штатного оружия - 125-миллиметровой пушки, спаренного пулемета, а также зенитного пулемета «Корд».
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
На полигоне Раевский в Краснодарском крае свои навыки оттачивали экипажи танков Т-72.
Военнослужащие преодолевали рвы и заграждения, водили боевые машины по бездорожью в горно-лесистой местности и стреляли по движущимся целям.
Мишени имитировали вражескую бронетехнику, гранатометный расчет и артиллерийское орудие. Всего участники маневров уничтожили более 150 целей.
Боевую стрельбу вели из штатного оружия - 125-миллиметровой пушки, спаренного пулемета, а также зенитного пулемета «Корд».