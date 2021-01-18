Новейшая методика: в Военно-медицинской академии лечат COVID-19 с использованием плазмы вакцинированных доноров

Инновационный метод лечения COVID-19 апробировали в прославленной Военно-медицинской академии имени Кирова. Плазма вакцинированных теперь спасает жизни заболевших. В профильных институтах Минобороны пришли к выводу, что иммуноплазма привитых доноров эффективнее, чем у переболевших коронавирусом.

Над предложением стать донором плазмы крови для лечения больных коронавирусом Илона Бегер даже не раздумывала. Это ее личная история борьбы с COVID-19.

«У меня болела мама, у меня болел дедушка. Дедушка в результате этой инфекции умер, и поэтому для меня это очень важно», - поделилась она.

Илона опередила коварный вирус - сделала прививку вакциной «Спутник V». Организм выработал антитела, и теперь ее кровь с высоким содержанием противоковидных иммуноглобулинов - своего рода биологическое лекарство.

Стратегический запас пополняют в Петербурге в Центре крови и тканей Военно-медицинской академии. Первые образцы плазмы с антителами вакцинированных доноров уже в работе.

«Это примерно 90 литров плазмы, из которых около 40 уже успешно, с хорошим клиническим эффектом применены в клинике инфекционных болезней академии», - рассказал Владимир Вильянинов, начальник Центра крови и тканей Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова.

Плазму крови переболевших коронавирусом применяют в лечении ковидных пациентов чуть ли не с первых месяцев пандемии. Однако ученые Военно-медицинской академии совместно с коллегами из других научно-исследовательских центров Минобороны выяснили, что в плазме крови вакцинированных людей содержание антител значительное выше.

«Все привитые, в том числе военнослужащие, у нас были взяты под медицинское наблюдение с контролем динамики титра антител и, очень важно, их вирус-нейтрализующей активности. Именно эти антитела обеспечивают уничтожение вируса. Первый пациент, которому была перелита данная плазма с положительным эффектом, находился на лечении в Главном военном клиническом госпитале имени Бурденко», - рассказал Евгений Крюков, начальник Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова, генерал-майор медицинской службы.

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в городе по-прежнему сложная. В реанимации пациенты в крайне тяжелом состоянии. Круглосуточно за их жизни борются врачи. Кто-то находится на искусственной вентиляции легких, другим проводят интенсивную терапию. Медики отмечают, что такой ситуации можно было избежать, если бы на ранней стадии заболевания пациентам перелили антиковидную плазму. Плазму крови вакцинированных пациентов планируют использовать в комплексе с другими лечебными препаратами.

«Мы начали применять эту плазму для пациентов со средней степенью тяжести, и вот здесь мы будем наблюдать достаточно хороший эффект. Отрицательный тест ПЦР достаточно быстро показывает к шестым-седьмым суткам после начала терапии», - отметил Константин Козлов, доцент кафедры инфекционных болезней Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова.

Врачи рассчитывают, что с началом массовой вакцинации количество доноров спасительной иммунной плазмы резко возрастет. Только в одном Петербурге уже есть сотни желающих поделиться своими антителами к коронавирусу.