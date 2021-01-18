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Батальон российских военных полицейских прибыл для обеспечения безопасности в провинции Эль-Хасеке

Алексей Алексеев
03:00 18.01.2021
Командование российской группировкой перебрасывает войска в неспокойную приграничную провинцию на северо-востоке САР.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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В сирийский аэропорт Эль-Камышлы прибыл самолет Ил-76 с подразделениями военной полиции РФ на борту. По словам командира подразделения военной полиции Георгия Рудакова, прибывший батальон усилит российскую группировку в нестабильных регионах САР. Всего наблюдательные посты усилят более 300 российских военных.

«Батальон военной полиции прибыл для усиления группировки войск в Заефратье с целью выполнения следующих задач: патрулирование вдоль сирийско-турецкой границы, усиление совместных опорных пунктов и наблюдательных постов, участие в совместно российско-турецком патрулировании, сопровождение автомобильных колонн гражданского населения» - отметил Рудаков.

На северо-востоке Сирии отмечаются нападения вооруженных бандформирований на наблюдательные посты курдского ополчения и сирийской армии – сообщается о жертвах среди мирного населения. Ранее подобная ситуация наблюдалась и в Айн-Иссе, провинции Ракка – подразделениям военной полиции РФ удалось взять ситуацию под контроль.

На места службы уже переброшена бронетехника. Все новоприбывшие военные полицейские прошли тестирование на заражение COVID-19. После прибытия российские военнослужащие пересаживаются из самолета в бронеколонну и выдвигаются к месту выполнения задания.

Наши военные полицейские готовы защитить мирных жителей не только в поселках, где размещаются совместные наблюдательные посты, но и обеспечить безопасность движения по стратегической трассе М-4 и если понадобится, то гражданский транспорт будут сопровождать бронированные машины с российским триколором на борту.

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